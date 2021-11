Nechtěli se nechat očkovat, strach z nemoci je donutil: Kolegové promluvili o nemocném kamarádovi Mirku Etzlerovi

Kolegové přejí Miroslavu Etzlerovi hodně sil. Super.cz

"Jsme očkovaní oba, Pavel byl na druhé dávce, já jdu na třetí. Beru to zodpovědně. Vidím případy z okolí našich kamarádů. Přeji každému, aby pochopil, že není jiné cesty. A přeji Mirkovi Etzlerovi hodně zdraví," řekl Super.cz na obnovené premiéře Fantoma opery Janis.

"Potkávali jsme se v Divadle Broadway. Je to smutný, mohlo to potkat i mě, dlouho jsem se očkování bránil. Jsem rád, že mě to nepotkalo. Mám za sebou první dávku, čeká mě druhá. Držím Mirkovi palce. Situace je strašlivá. Dbejte rad odborníků, abychom byli zdraví, jděte se očkovat," překvapil Marian Vojtko, který dřív očkování odmítal. Dnes už má jiný názor.

"Ať je brzy v pořádku, brzy dýchá bez jakékoli podpory. Já jsem měla covid, pak jsem kojila, nyní už to mám také pořešené," dodala herečka a principálka Divadla Radka Brzobohatého Romana Goščíková. Očkovaný je i její manžel, režisér Karel Janák. ■