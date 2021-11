Zachraňovat svobodu, nebo životy? Miliardář Janeček před kamerou po kontroverzním vystoupení na Slavíkovi

Karel Janeček a Lilia Khousnoutdinova Super.cz

Popovídali jsme si s Lilií o jejích krásných šatech od návrháře Jiřího Kalfaře, jejichž vydražením přispěla na nadační fond Be Charity Barbary Nesvadbové, víc nás ale zajímalo, jak Karel Janeček vnímá dopad své závěrečné řeči na Slavících, díky níž se celý týden objevoval snad ve všech médiích.

"Jsem velmi spokojený. Myslím, že je to dobré. Ty ohlasy jsou velmi pozitivní i velmi negativní. Ale v celkovém součtu myslím, že je to dobré a bude to dobré," řekl Super.cz.

K čemu to ale podle něj je a bude dobré? "Věřím, že se podaří nastartovat změnu v naší společnosti. Změnu, kdy zachráníme svobodu a nepodlehneme těm nebezpečím, která nám hrozí," míní.

Otázce, zda je podle něj prioritou v aktuální chvíli zachraňovat spíše svobodu, anebo lidské životy, se už ale vyhnul s odkazem na své materiály a blogy, které si prý mohou lidé načíst nebo si poslechnout podcasty a rozhovory, které během uplynulého týdne poskytl. ■