Premiéru úchvatného Fantoma opery poznamenala pandemie: Můžeme hrát, ale není pro koho, říká producent

František Janeček Super.cz

"Spousta lidí se mi i omlouvala, protože se covidová situace podstatně zhoršila. Takže jsem netušil, zda sál bude plný nebo poloprázdný," dodal před představením. Sál byl nakonec téměř plný a premiéra končila nekončící standing ovation.

Jak to ovšem bude s dalšími představeními, které jsou naplánovaná, producent sám netuší a nejde jen o pandemické restrikce, které mohou nadále snižovat limity počtu návštěvníků. "Je to velmi smutné a domnívám se, že ta smutnější část ještě přijde. Stát sice rozhodl, že můžeme hrát do tisíce lidí, ale diváci, ať už očkovaní, nebo neočkovaní, jsou natolik frustrovaní a vyděšení, že se předprodej úplně zastavil," svěřil.

Producent se domnívá, že v nejbližších dnech začnou divadla přesouvat představení na jarní termíny, i on se o tom bude v průběhu příštího týdne rozhodovat. "Je to poněkud bizarní situace. Sice můžeme hrát, ale není pro koho. Všemu rozumím, protože zdraví je až na prvním místě, ale je otázka, co to udělá s divadly," uzavřel. ■