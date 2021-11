Miroslav Etzler sdílel video přímo z nemocničního lůžka: Mluví se mu těžce, apeluje na odmítače vakcíny

Miroslav Etzler Foto: archiv M. Etzlera

Krátce poté, co Etzler zprávu o svém zdravotním stavu a apel na očkování sdílel, ho fanoušci a přátelé zahrnuli vzkazy podpory. Našli se ale i tací, kteří ve fotkách, které zveřejnil na sociálních sítích, vidí jakousi kampaň.

A u některých postovaných článků, v nichž média o hercově stavu informovala, se v diskuzích dokonce objevily komentáře, v nichž lidé píší, že nevěří, že je Etzler skutečně nemocný.

Dnes herec natočil přímo z lůžka video, kde popírá, že by šlo o jakoukoli kampaň. Mluví se mu těžce, fanoušky znovu nabádá k zodpovědnosti a vakcinaci.

Miroslav Etzler bojuje s covidem a zápalem plic

„Nikdo mi pochopitelně nic nezaplatil. Žádné fotografické materiály jsem do médií neposílal, je to moje osobní zpověď. Zpověď o nezodpovědném chlapovi, který se měl, ale opravdu měl nechat očkovat. Chci vás k tomu nabádat, udělejte to. Udělejte to co nejdřív, je to zřejmě jedna z mála a jediných cest. Buďte prosím vás zdraví a přemýšlejte nad tím,“ vzkázal z českolipské nemocnice. ■