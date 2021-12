I Dara Rolins je na jevišti nervózní. Popová diva poprvé obstála v roli návrhářky

Dara Rolins měla po dlouhé době trému. Super.cz

„Jsem moc ráda, že jsem to dotáhla do zdárného konce,“ řekla Super.cz zpěvačka, která měla po dlouhé době na jevišti trému, protože se představila v roli módní návrhářky. „Je to zvláštní. I když stojím na jevišti asi po milionté, tak je to jiná role, a to je zavazující.“

Popová ikona pověstná svou vysoustruženou postavou během navrhování myslela i na ženy, která mají o pár kilo méně či více. Na akci její kousky ostatně předváděla modelka veteránka Martina Šmuková nebo plus sice modelka Natálie Debnárová. „Jsou tam džíny, které nosí moje dcera Laura. Zároveň jsem myslela i na plnoštíhlé ženy, které mají kulaté zadečky. Takových kousků je na trhu hrozně málo,“ vysvětluje zpěvačka.

Dara by chtěla v navrhování pokračovat. Jejím záměrem je tvořit pro všechny typy žen, ale ráda by navrhovala i kousky pro muže. „Dneska jsem to vykopla do světa a nemělo by to být to poslední, co v módě řeknu,“ doufá Dara Rolins. ■