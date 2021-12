Plus size modelka nakopla kariéru až po třicítce: Pokud zhubnu, tak už nedostanu další práci, tvrdí

I modelka boubelka musí cvičit. Super.cz

Kdybyste jí před pár lety řekli, že ji budou jako modelku využívat přední čeští návrháři a že bude fotit módní kampaně, tak by se smála. Dnes patří Natálie Debnárová mezi nejúspěšnější plus sice modelky u nás. „Je to pro mě určitý pocit satisfakce. Pokud je ženská hezká a má co předat, tak vlastně není nikdy pozdě začít si plnit sny,“ uvedla Debnárová, která právě předvedla džínovou módní kapsuli Dary Rolins (48).