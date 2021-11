Před rokem a půl požádal o 22 let mladší partnerku o ruku. Ondřej Sokol chce mít svatbu jako Karel Gott

Další svatbu s půvabnou učitelkou z mateřské školy by chtěl v Las Vegas. Foto: Tino Kratochvíl

Po tak dlouhé době vztahu s o 22 let mladší partnerkou Sokol uvažuje také o svatbě. Komik si ale ani na toto téma neodpustil vtipkovat. Prý neproběhne klasicky, ale znovu se prý bude ženit jen v drive-in v Las Vegas. „Prostě jen přijet, nechat si dát razítko do auta a hotovo,“ smál se herec.

Před pár dny Ondřej Sokol odmoderoval s Alešem Hámou Českého slavíka, dva dny nato měl v Činoherním klubu premiéru hry Linda Vista, kterou režíroval. Do toho natáčí nové díly soutěžního pořadu Na lovu a chystá se na festival tance, sportu a zábavy Life! do Brna. Kde na to Ondřej Sokol bere čas? „K tomu mám rozepsané ještě tři knihy, smlouvu na dva filmy a něco se chystá i v televizi. Prostě se to takhle sešlo. Jsem za to rád, zvlášť v dnešní době, ale nepopírám, že když jsem v minulém lockdownu odjel na tři měsíce na chatu, byl jsem šťastný. Byl jsem nejšťastnější,“ vysvětlil s úsměvem čerstvý padesátník.

Různorodost projektů ho ale baví. „Odskočit si každý rok k vždy punkovému natáčení upoutávek pro festival Life! mě opravdu baví. Ráno většinou nikdo pořádně nevíme, co vlastně vznikne, ale hrozně si to užíváme. A večer si říkáme, jak to bylo dobrý. Výsledek je pak vždycky super,“ popsal herec, který tentokrát zve na festival, jenž se bude konat 26.-28. listopadu na brněnském výstavišti.

Ondřej Sokol má z předchozího manželství s herečkou Kateřinou Lojdovou dvě děti, devatenáctiletou dceru Ester a patnáctiletého Adama. Rozvedli se v roce 2011. ■