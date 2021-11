Poprvé od rozchodu ve společnosti. Tričko nechala doma, single Agáta Hanychová předvedla vnady jen v podprsence

Agáta Hanychová Super.cz

Agáta Hanychová (36) Super.cz jako prvnímu přiznala rozchod s partnerem Jiřím Hellerem a nyní poprvé coby single žena vyrazila do společnosti. A to v outfitu, ve kterém se zdálo, že spíš než na drink, si vyšla na lov.

"Moje máma mi říkala, jestli jsem si nezapomněla tričko. Určitě ale nejsem na lovu, že bych chtěla nějakého chlapce, to ne. Ale po vašem článku o rozchodu mi napsalo asi 350 chlapců. Kdybych měla jít s každým na kafe, tak bych nedělala nic jiného," řekla Super.cz Agáta.

Kromě rozchodu je také novinkou to, že přestala kouřit. Na odvykání kouření bere léky. "Přestala jsem kouřit, mám prášky, které sice fungují, ale bolí po nich žaludek, jsou z toho noční můry, ale je to lepší než umřít na rakovinu. Kouřila jsem fakt hodně, už jsem s tím musela něco dělat. Prášky mají zabrat za pár dní, do té doby budu kouřit elektronickou cigaretu," dodala Hanychová. ■