Andrea Bezděková se poprvé od rozchodu s Markem Lamborou objevila ve společnosti. Co řekla o konci vztahu s hvězdou Slunečné?

Andrea Bezděková Super.cz

O rozchodu se mluvilo už několik týdnů. "Nejtěžší je to, že jsme věděli, že pak budeme čelit následným dotazům, do kterých se nikdo nehrne, chce si to nechat co nejdéle pro sebe. Proto ani když se o to někdo zajímal, nereagovali jsme. Chtěli jsme sami vyhodnotit chvíli, kdy to dát ven," řekla Super.cz Bezděková.

Za rozchodem nestojí nikdo třetí. "Měli jsme spolu hezký vztah, byla to čistě naše domluva a ucelený názor, že takhle to bude pro oba dobré. Vztahy jsou náročná disciplína, náročný bylo rozhodnutí udělat takový krok. Každopádně si za ním stojíme," upřesnila na slavnostním rozsvícení vánočních zahrad ve Slovanském domě.

"Těším se moc na Vánoce, těším se, až si to začnu doma zdobit. Užívám si tento čas, těším se na rodinu, chci se věnovat hlavně jim," dodala. ■