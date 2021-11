Eliška Bučková se ukázala po boku svého přítele. Kdo je novou láskou krásné modelky?

Eliška Bučková Super.cz

"Máme tuto akci oba pracovní, je to akce partnerových přátel," řekla Super.cz Eliška. "Jsme spokojení, jsme šťastní, máme vztahy s okolím velmi dobré," dodala ke svému vztahu.

Novinkou je také výrazné zkrácení jejích vlasů. "Dlouho jsem nad tím přemýšlela, a když jsem byla u kadeřnice, rozhodla jsem se, že to šmiknem na mikádo. Byla to spontánní akce. Zkrátila jsem dobu foukání asi o hodinu," dodala Bučková. na párty, kterou moderovala.

"Důvod, ze kterého jsem tady nervózní, je právě to, že to tady moderuju. Nemám to ráda. Občas jsem moderovala akce bez médií, nekonaly se v Praze. Jsem tady víc nervózní, mám pocit, že jsem pod drobnohledem. ■