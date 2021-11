Herečka popsala traumatický porod: Řekli manželovi, ať si vybere, jestli mají zachránit mě, nebo dítě

Christine Quinn Profimedia.cz

„Museli mi dělat akutní císařský řez, miminku přestávalo bít srdce, mně taky a jedna ze sester řekla manželovi, ať si okamžitě vybere, koho z nás mají zachránit,“ popisovala kolegyním v slzách. Její muž Christian Richard pochopitelně řekl, ať zachrání oba.

Chlapeček vycházel bokem a měl omotanou pupeční šňůru kolem krku. Lékaři se proto okamžitě rozhodli pro císaře.

„Pamatuji si, než mě uspali, tak jsem slyšela, jak mu zpomaluje srdce. Báli se, že mu přestane bít úplně. To je poslední, co jsem slyšela. Byla to noční můra. Doslova noční můra. Měli jsme štěstí, že jsme opustili nemocnici všichni tři. Jsme za to vděční každý den,“ popsala v slzách.

Christine po děsivém zážitku pochopitelně přehodnotila své životní priority a už se nezabývá malichernostmi. Malý Christian se má naštěstí čile k světu.

„Je to světlo mého života. Nikdy bych nevěřila, že mohu někoho milovat víc než sebe. Už se nezabývám jenom sebou, ale chci být hlavně dobrou matkou a vzorem svému synovi,“ nechala se slyšet. ■