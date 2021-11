Troll jí vyhrožoval smrtí, ukázalo se, že šlo o patnáctiletou dívku: Nevěřím, že nevěděla, co dělá, míní slavná zpěvačka

Alexandra Burke Profimedia.cz

Že umí být internetoví trollové obzvlášť krutí, je věc celkem známá. A že jsou mezi nimi často děti nebo dospívající, a to i navzdory věkovému omezení při zakládání profilů na sociálních sítích, se také stále častěji potvrzuje.

Své o tom ví i britská zpěvačka Alexandra Burke. V rozhovoru pro Fubar Radio se rozpovídala o vlastní zkušenosti.

„Před lety mi někdo začal vyhrožovat smrtí a byl z toho problém. Zjistili jsme, že šlo o patnáctiletou dívku,“ popsala vítězka X-Factoru z roku 2008.

Když dívku odhalili, pokoušela se zpěvačce omluvit, ta jí ale nevěřila ani nos mezi očima.

„Když někomu píšete, že ho chcete zabít, že ho zabijete dnes v noci, víte dobře, co děláte. Nevěřím, že nevěděla, o čem mluví a jaký mohou mít na lidi taková slova dopad,“ dodala zpěvačka.

Problematikou internetových trollů se pak začala zabývat hlouběji. „Jeden ze čtyř dospělých si podle výzkumů myslí, že je trollení slavných osobností online fér. A každý druhý člověk ve věkové kategorii 16-24 let si myslí, že je to úplně v pořádku a přijatelné. To mi hlava nebere,“ přiznala.

Alexandra dodala, že ji velmi zocelila účast v reality show SAS: Who Dares Wins, kdy účastníci podstupují tvrdý vojenský výcvik: „Od té doby jsem úplně jiný člověk. Na hejty od té doby reaguji s mnohem větším klidem než před rokem.“

A co by poradila ostatním v boji proti haterům? „Ubijte je svou laskavostí. To je nejdůležitější,“ vzkázala.

Zpěvačka prý chystá velký návrat na hudební scénu a aktuálně pracuje na novém albu. Pauzu si dopřála na 3 roky, poslední deska The Truth Is jí vyšla v březnu 2018. ■