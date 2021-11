Starší sestra (53) Simony Krainové se zděsila v převlékací kabince. Dnes do sebe ale klidně nacpe vepřo knedlo zelo

Yvona Maléřová (vlevo) se Simonou Krainovou Foto: archiv S. Krainové

Yvona přiznává, že dříve nemusela pro svou postavu hnout ani prstem. Až teprve před pár lety při nákupu oblečení v kabince zjistila, že se nevejde do své běžné konfekční velikosti, což byl pádný důvod ke změně. Cesta za vysněnou figurou ale nebyla jednoduchá.

„Když mi dříve kamarádi říkali, jak kvůli běhání vstávají za každého počasí v brzkých ranních hodinách, klepala jsem si na čelo. No, a teď patřím mezi ně,” přiznala své běžecké zapálení Yvona. Ta se se Simonou Krainovou vzájemně motivuje.

„Kilometry si ale neměříme. Spíše to máme tak, že když večer spořádáme něco nezdravého, tak to jdeme další den vyběhat. Naštvalo by mě ale, kdybych se nevešla do jejich legín a ona zase do mých,” vtipkovala.

Pouze pohyb ale nestačí. Přestože není fanouškem striktních diet a odříkání si, pravidelný sport jí nakonec ukázal cestu i ke správnému jídelníčku.

„Když člověk začíná, protože má nadváhu, tak běh sám o sobě prostě nestačí. Jídelníček je důležitá součást celého procesu. Mým záměrem při začátcích bylo shodit, takže jsem stravu upravit prostě musela. Dnes už si nic nezakazuju. Klidně si dám vepřo knedlo zelo, nebo dort, ale vím, že to půjdu vyběhat, udělám si nějakou pětku nebo desítku v přírodě a ono to pak půjde zase samo dolů,“ vysvětluje Krainová, která žije v Ostravě, kde kromě běhání chodí také do fitka.

Cesta za dokonalým tělem podle ní představuje běh na dlouhou trať. Důležitou roli hraje i psychika.

„Je to i o nastavení mysli. Znám spoustu žen, co drží diety, co si vyčítají jakýkoliv zákusek nebo něco dobrého, a většinou to skončí tak, že i z takové malé porcičky přiberou,” dodala. Pro Yvonu je pohyb na zdravém vzduchu tím největším relaxem. „Kdybych věděla, jaký je to úžasný zdroj dobré nálady, začala bych mnohem dřív,“ smála se štíhlá plavovláska, která svou vysportovanou figurou strčí do kapsy i mnohem mladší dámy. ■