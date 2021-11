Chybět nebude jen tanečnice Miraie Navrátila. Změny čekají i porotu StarDance

Porota StarDance. Zleva Richard Genzer, Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík a Jan Tománek Michaela Feuereislová

Ani porotce Zdeněk Chlopčík (64) se charitativního kola nezúčastní. Jeho žena na sociální síti uvedla, že jim testy na covid vyšly opět pozitivně, a zůstávají tak v karanténě.

„Nicméně díky bohu za vakcínu celé naší rodince, protože nám nic není, jen rýmička a ztráta čichu,“ napsala. Manželé spolu vedou taneční školu, lekce se posouvají na nový rok.

Do Chlopčíkovy židle se opět posadí Václav Kuneš (46), který kolegu zastupoval i v minulém kole. „Dozvěděl jsem se to ráno, pozměnil jsem si program a potěšilo mě to. Zjistil jsem, jak moc to tady mám rád,“ řekl Kuneš Super.cz po přenosu. ■