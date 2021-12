Modelka jako zboží nebo dobytče na trhu: Stovka outfitů za den a sotva pauza na jídlo, popisuje Kateřina Sokolová

Kateřina Sokolová Super.cz

Jednou z nemladších modelek, která si vzala pod svá křídla legendární šéfka modelingové agentury Milada Karasová, byla Miss České republiky 2007 Kateřina Sokolová (32). "Bylo to právě krátce po Miss, kde byla v porotě, a mně bylo pouhých sedmnáct let," zavzpomínala Katka na představení dokumentu o Miladě Krása na prodej, který odvysílá Česká televize.

"Je mi velkou ctí, že si mě Milada do filmu vybrala mezi ostatní holky, které jsou neuvěřitelně úspěšné modelky, a cení si mě tak, že mě do projektu přizvala. Byla u mých úplných začátků a vděčím jí za to, že mě do tohoto světa uvedla, ukázala mi cestu a nasměrovala mě. Dodnes máme hezké přátelské vztahy," řekla Super.cz Sokolová a v našem videu se rozpovídala ještě o něco víc.

Titul dokumentu zní Krása na prodej, proto nás zajímalo, zda si občas i Katka nepřipadala jako zboží, kus masa anebo dobytče na trhu. "Samozřejmě, že ano. Byly takové práce, hlavně třeba katalogy v zahraničí. To jsem byla doslova věšák na šaty. Měla jsem půl hodiny na to, abych se najedla, a musela jsem odfotit sto outfitů za den. Fakt to bylo náročné. Ale zažila jsem i krásná focení," vysvětlila Sokolová. ■