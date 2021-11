Slova podpory pro Miroslava Etzlera do nemocnice: Co mu kolegové z divadla vzkazují?

Miroslav Etzler Foto: Super.cz/Nordic Health a archiv M. Etzlera

Podpora přišla od fanoušků, ale i od kolegů z branže přišla takřka okamžitě poté, co Miroslav Etzler (56) zveřejnil, že v nemocnici bojuje s covidem. Na nemocničním lůžku už je pár dní a vedle covidu ho trápí také oboustranný zápal plic, kvůli kterému musí být na přístrojích.

Do nemocnice mu tak posílají herci z divadla posílají slova plná podpory a přejí mu brzké uzdravení. „Miri, mysli na tu krásu na světě, kterou vidíš ze skály, na kterou vždy vylezeš, a brzy se uzdrav,“ svěřila Super.cz Ivana Jirešová, která se s hercem setkává v muzikálu Kvítek mandragory. Na herce, který je nyní na nemocničním lůžku, myslí i Iva Kubelková. „Mirku, myslím na tebe. Držím palce, ať jsi brzy fit," poslala vzkaz kolegyně z muzikálu Trhák.

„Mirku drž se, mám to za sebou. Dáš to taky. Bude líp,“ napsal Josef Carda a zpěvačka Radka Fišarová přidala: „Míro, drž se, chybíš nám tu v divadle, těšíme se na tebe. Jsem s tebou, posílám pozitivní energii,“ poslala vzkaz Radka Fišarová. Brzké uzdravení přeje herci i Yvetta Blanarovičová: „Míro, držím ti palce, zvládni to a přeji brzké uzdravení“.

A na společné chvíle na jeviště už se těší také Jaroslava Obermaierová. „Milý Míro, přeji ti hlavně hodně síly a samozřejmě brzké uzdravení. Těším se až se spolu zase potkáme v divadle a zahrajeme si v Kvítku," poslala přání herečka. "Mirku, ty pardále drž se! Protože, kdo by nám toho rejžu v TRHÁKU prosím tě hrál? Tak si tam pěkně opakuj roli, ať se zase brzy shledáme na jevišti. To dáš, chlape,“ vzkazuje herci Michal Kavalčík.