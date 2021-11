Druhé těhotenství jí dává zabrat: Krásná partnerka Vaška Noida Bárty shodila několik kilo. Bude to do třetice holčička?

Václav Noid Bárta s partnerkou Eliškou Grabcovou Michaela Feuereislová

V hudební anketě skončil letos na 11. místě, s čímž ani nepočítal. Víc než zpěvu se v současnosti věnuje skládání a produkci vlastní hudby. „Mám z toho velkou radost. Nečekal jsem to. Je to asi i díky tomu, že je mě víc vidět v pořadu Máme rádi Česko, kde teď zpíváme s Maxibandem Jana Maxiána,“ raduje se zpěvák a skladatel, se kterým jsme se setkali během natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Dalším velkým úspěchem je soška zpěvačky Evy Burešové (28), která v anketě obsadila třetí místo. „Je to taková autorská radost, protože dvě poslední písničky jsme Evě napsali s mojí Eliškou. Jsme za to strašně rádi,“ usmívá se.

Jeho vlastní pěvecká kariéra šla do pozadí, ale nelituje toho. „Já ty ambice už nemám, splnil jsem si obrovský sen, že jsem uspořádal koncert ve Foru Karlín, což byl takový můj pomyslný vrchol. Podíval jsem se se svou muzikou do světa, byl jsem s Martou Jandovou na Eurovizi,“ říká v rozhovoru pro Super.cz a jedním dechem dodává: „Vždycky jsem chtěl být spíš skladatel, producent a ten, co skládá pro ostatní, protože to je práce, u které můžete zůstat celý život.“

Za pár měsíců se stane trojnásobným tátou. Nejstarší dcerku Terezku má z předchozího manželství, se současnou partnerkou má dcerku Elišku. A stále to vypadá, že bude mít doma holčičí přesilu.

„Doktoři pořád tvrdí, že to bude na 80% holčička, což je skvělý. Mám obrovskou radost, protože už vím, jak s holčičkami pracovat, jak ta výchova funguje. Holčičky musím víc chránit a víc se o ně starat. Kdyby to byl kluk, tak s humorem říkám, že mi v 15 letech rozbije hubu a vezme mi motorku. A to nechci,“ směje se.

Požehnaný stav jeho partnerce svědčí, ale druhé těhotenství snáší rozhodně hůř než to předchozí. „Je teď v nějakém 5-6 měsíci a pořád jí bylo špatně. Naštěstí už je to 14 dní lepší, ale zhubla snad 4 kila. Bylo jí opravdu moc špatně, chudince,“ přiznal nám Václav Noid Bárta. ■