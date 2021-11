Viki z MasterChefa otevřeně o poruchách příjmu potravy: Období anorexie střídalo období záchvatovitého přejídání

Viktorie Hrazdílková alias Viki Foto: Super.cz/Instagram V. Hrazdílkové

„Jsem jedináček a perfekcionista, který se snažil být vždy nejlepší. Když se mi v pubertě začala měnit postava a já začala více řešit svůj fyzický vzhled, začala jsem zjišťovat, že všude okolo panuje přesvědčení, že krásná žena je hubená žena,“ svěřila Super.cz brunetka s tím, že začala hubnout a přála si v tom být nejlepší.

V té době se zúčastnila i soutěže krásy a takzvaný „svět modelingu“ jí na psychice nepřidal. „Často jsem se setkávala s poznámkami, že mám příliš malá prsa, a naopak příliš silná stehna.“

„Období anorexie střídalo období záchvatovitého přejídání. Nechtěla jsem jíst s rodinou, bála se chodit do restaurací, neustále jsem myslela na jídlo, a když jsem se přejedla, brečela jsem a měla jsem výčitky,“ přiznává Viki, která byla schopná trávit v posilovně i tři hodiny denně. „Nebyla jsem šťastná a nechtěla jsem si dál takto ničit život.“

Postupně si začala napravovat vztah k jídlu, pohybu a svému tělu. „Jsem teď vděčná za své zdravé přirozeně krásné ženské tělo, které funguje tak, jak má,“ říká sympatická kuchařka původem z Kyjova, která se o jeden z rodinných receptů podělila v online pořadu Do posledního sousta na webu Nova Plus.

Viki Hrazdílková v pořadu Do posledního sousta

TV Nova

Váhovou proměnou si znovu prošla během účasti v MasterChefovi. „Před soutěží jsem si prošla psychicky náročným obdobím, kdy jsem byla po nečekaném rozchodu a má máma měla zdravotní problémy. V tuto dobu šel pohyb a zdravá strava stranou,“ říká.

Soutěž jí sice pomohla na chvíli zapomenout na problémy v soukromí, ale tlak, stres a v neposlední řadě neustálé ochutnávání během vaření včetně minimálního pohybu se na ní podepsalo pár kily navíc. Po soutěži zhubla 10 kilo, tentokrát přirozeně, bez extrémů.

Svých bloků se zbavila, má radost z jídla i pohybu a nyní už nějaké to případné kilo navíc neřeší. Úspěšně dostudovala obor sociologie, je certifikovanou fitness trenérkou a snaží se pomáhat skrze své sociální sítě zejména mladým lidem s obdobnými problémy, kterými si prošla na vlastní kůži.

„Není to o extrémních dietách, ani o dokonale vyrýsovaných tělech. Zdravý životní styl má být o zdravém přístupu k jídlu, pohybu a zejména k sobě samému. Jde o to jíst celkově vyváženě a to, že si občas dáme donut nebo si zajdeme na burger, může být zdravé pro naši psychiku,“ dodává Viktorie, na jejíž oblíbené recepty se můžete podívat také v jejím internetovém pořadu Viki vaří Moravu. ■