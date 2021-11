Trápení ve StarDance pokračuje: Tanečnice Miraie Navrátila je na konci sil. V sobotu nevystoupí

Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková Michaela Feuereislová

„Nejen covid je nepřítelem StarDance, ale letošní ročník je opravdu náročný jak fyzicky, tak psychicky. Bohužel, „podařilo“ se mi najít limity vlastního těla. Bolí mě úplně všechno, sotva dokážu chodit,“ říká Návorková.

„Leničce přeju brzké zotavení. Věřím tomu, že to je jen na pár dní. Lenka jela na dvě stě procent a je to pro nás fyzicky i mentálně velká prověrka. Není první ani poslední, kdo to trochu přepálil, ale ona to zvládne! Je neuvěřitelná! Zkusím ji nezklamat,“ doplňuje Navrátil, který se s novou tanečnicí sžívá při trénincích rumby.

Příští kolo bude charitativní, ve prospěch Centra Paraple, a nebude se vypadávat.

Prucková v letošní řadě soutěžila se Zdeňkem Godlou. Skončili ve čtvrtém kole. ■