Chantal Poullain se obává zavření divadel: Člověk musí žít den po dni, ale jak přežívat finančně?

„Počítám, že se za nimi podívám snad v lednu, ale uvidíme, jaká bude situace. Nechci nic riskovat. Už se na ně hrozně těším. Musím si vyhradit minimálně deset dní, abych se se všemi viděla,“ svěřila Super.cz herečka, která bude v úterý hostem pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Maminka měla covid a moje sestra taky, ale ta má teď jiné problémy, operovali jí koleno. Ale jinak jsou všichni zdraví, a to je nejdůležitější,“ prozradila dále bývalá žena Bolka Polívky (72), s nímž má syna Vladimíra (32).

Že se covidová situace v Česku opět zhoršuje, už zaznamenala i v divadle. „Ubylo diváků. Někteří se bojí, jiní nejsou očkovaní a další se bojí budoucnosti, říkají si, že neví, co bude za 14 dní, a tak si raději lístek nekoupí.“

„Člověk musí žít den po dni, což mi nevadí, ale jak přežívat finančně, to je další věc. Uvažuju, co bych mohla dělat, kdyby náhodou měla divadla zase problém,“ říká. Dokonce má jasnou představu o povolání, které by ji bavilo. Jen málokdo tuší, že tato šarmantní a elegantní herečka je milovnicí řízení a adrenalinu v podobě závodních aut.

„Chtěla bych být řidičkou sanitky,“ překvapila nás. „Je to ale vcelku komplikované, protože musíte absolvovat i zdravotní školení, a to je už horší. Ale uvidím, něco vymyslím,“ říká s dávkou optimismu.

Nelehká doba se podepisuje i na její nadaci Archa Chantal. Jako již tradičně vychází touto dobou kalendář s názvem Proměny, na kterém se každoročně podílí mnoho známých tváří. „Nevíme, zda ho budeme moci vůbec odprezentovat a pokřtít,“ říká smutně herečka a šansoniérka.

Jsou ale momenty, které jí umí vyčarovat úsměv na tváři. „Dnes jsem dostala nádherný dopis od ředitele z nemocnice v Hradci Králové, kde jsme udělali hernu na dětské psychiatrii,“ dodává s radostí. ■