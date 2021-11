Nikdy nevypadala lépe. Lucie Šafářová změnila líčení a neuvěřitelně jí to sekne

Lucie Šafářová Super.cz

"Člověk se o sebe stará trochu jinak. Určitě víc a je to jednodušší. Nejlépe se cítím přirozeně, lehce nalíčená," řekla Super.cz bývalá tenisová hvězda.

Ráda se svěří do rukou profesionálů. "Celý život se člověk pořád v tenisovém světě potí, vlasy má v culíku. pak jako máma je to podobné. Culík tedy zůstal. O to příjemnější je přijít a nechat se učesat od profesionála," prozradila na otevření nového pop-up storu na pražském Zličíně.

Lucie se stará nejen o vizáž, ale samozřejmě i o postavu. Sportem stále žije. "Sport je můj život, baví mě se udržovat, chybělo by mi to, kdyby to tak nebylo. Cvičím to, co mě baví. Tenistka musí mít určité partie silnější, než by třeba chtěla, to už teď nemusím," dodala Šafářová.

Také prozradila, jestli je v plánu druhý potomek. "Uvidíme, není čas to komentovat. Velkou rodinu mám už teď, necháváme tomu volný průběh," uzavřela. ■