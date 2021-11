Hynek Čermák se představuje v roli sériového vraha Roubala. Z jeho výkonu šel až strach, říká kolega

Hynek Čermák jako Ivan Roubal TV Nova

Ivan Roubal byl odsouzen za pět vražd. V roce 1999 si za první tři vyslechl rozsudek 22 let za mřížemi, o rok později od soudu odešel s doživotním trestem. Obětí však mělo být až osm. Zemřel 29. června 2015 ve Věznici Karviná.

„Scénář mě upoutal tím, že se jedná o film o psychopatovi. Těch je mezi námi v současnosti hodně, tak jsem si říkal, že bude dobré takovou roli herecky zpracovat, aby si lidé uvědomili, že zlo mnohdy vypadá jako dobro,“ říká Čermák.

Pro roli studoval Roubalův případ, mluvil s policisty, kteří jej vyšetřovali. „Také jsem sledoval nejrůznější filmy, abych se inspiroval, jak zahraniční i čeští herečtí kolegové ztvárňují psychopata. A z toho pak jako herec něco skládám. Nejde o dokument, ale o uměleckou tvorbu, takže Roubala hraju tak, jak si ho představuju já.“

Jeho výkon kolegy „dostal“. Jan Čenský (60), jenž ztvárnil Roubalova obhájce Hynka Pokorného, se dokonce svěřil, že z Čermáka šel někdy až strach.

„Absolutní profesionál! Nevím, jestli studoval herectví v Moskvě, ale vypadá to, jako by dokonale ovládal Stanislavského metodu herecké práce. Umí se vžít do postavy takovým způsobem, že jsem z něj měl někdy až strach,” vysekl Čenský kolegovi poklonu.

V dalších rolích minisérie, kterou diváci uvidí od 26. listopadu na Voyo, se objeví Kamila Trnková jako advokátní koncipientka Daniela, David Švehlík jako policista Jakub nebo Dagmar Havlová (68) jako státní zástupkyně Markéta. ■