BrainBox: kolik informací si dokážete zapamatovat za 10 vteřin?

Paměť je třeba trénovat. Ať už je vám deset nebo šedesát. Dělejte to zábavnou formou a dosáhnete lepších výsledků.

Hlavním cílem her BrainBox je naučit hráče něco nového, procvičit jejich paměť i vědomosti, zlepšit pozorovací schopnosti a zároveň jim poskytnout spoustu zábavy a legrace s jejich blízkými. Prostě zapojit celou rodinu či přátele do hry.

Jak na to

Cílem hry je během 10 minut získat co nejvíce karet. Hra BrainBox je pro jednoho i více hráčů, ovšem zábavu si užijete bez ohledu na to, kolik se vás do hry zapojí.

Když hrajete sami: Vaším cílem je si během 10 vteřin zapamatovat co nejvíce informací uvedených na obrázkové straně karty a poté odpovědět na všech 10 otázek, uvedených na její zadní straně. Zvládli jste odpovědět na všechny otázky správně? Karta je vaše. Pokud ne, nevadí - zkuste to s další kartou.

Učte děti zábavnou formou

FOTO: Blackfire

Když hrajete ve více hráčích: Pravidla jsou stejná jako u pravidel pro jednoho hráče s tím rozdílem, že neodpovídáte na všechny otázky, ale pouze na tu, kterou vám určil hod kostkou. Odpověděli jste správně? Karta je vaše. Vítězem hry se stává hráč, který během 10 minut získá nejvíce karet.

BrainBox – zábava pro každého

Díky široké nabídce her BrainBox si svou oblíbenou verzi najde každý. Pro milovníky přírody je tu BrainBox – Příroda, pro nadšené návštěvníky zoo pak BrainBox – Zvířata. BrainBox – Pohádky si oblíbí nejen děti, ale i dospělí.

Oblíbenou verzí předškoláků je BrainBox – Abeceda. Tato varianta hry byla vytvořena ve spolupráci s učiteli a navazuje na učební látku fonetiky některých vybraných škol. Pomáhá dětem v rozpoznávání písmen a čtení.

BrainBox baví celé generace

FOTO: Blackfire

Ať už si vyberete jakoukoliv verzi hry BrainBox, dozvíte se nové věci, procvičíte svoji paměť a pozorovací schopnosti. Tipy na jiné super společenské hry najdete v online hračkářství mrakyhracek.cz a dalším článku o postřehových hrách. ■