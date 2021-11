Tohle je horká favoritka na vítězku SuperStar! Největší kočka soutěže už okouzlila i Orlanda Blooma

Elizabeth Kopecká je finalistkou letošní SuperStar. Foto: Archiv E. Kopecké

Největší kočka SuperStar s nezaměnitelným hlasem Elizabeth Kopecká je horkou favoritkou SuperStar. Alespoň to v tuto chvíli tvrdí bookmakeři. Kráska, která se přátelí s Orlandem Bloomem (44) či Jaromírem Jágrem (49), boduje!

"V SuperStar už nepůjde jen o zpěv, ale také o popularitu a sympatie, protože se šancemi vystupujících zamíchá divácké SMS hlasování. Tak třeba Elizabeth Kopecká by se mohla spolehnout na hlasy kladenských hokejových fanoušků. Sociální sítě jsou plné fotek, na kterých podporuje Jágrovy Rytíře," říká o Elisabeth bookmaker Fortuny Michal Hanák. Sázková kancelář na vítězství Elizabeth vypsala kurs 3,7:1.

Elizabeth už má za sebou pár vystoupení na veřejných akcích. Na jedné takové se na ni byl dokonce podívat a nadšeně jí tleskal Orlando Bloom, a to v době, kdy kvůli natáčení žil v Praze. Ve světě šoubyznysu by se Kopecká rozhodně neztratila. Tahle kráska má rozhodně co ukázat. ■