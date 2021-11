Madonno, proč, ptají se fanoušci: Nejnovější snímky popové královny rozdýchávají jen těžko

Madonna Foto: Super.cz/Profimedia

Snímky nafotila v posteli, vedle ní, ale i pod ní, kdy jí koukal zpod postele jenom zadek. A fanoušci to rozdýchávají jen těžko.

„Tohle už začíná být trochu trapné. Tvoje děti musí být fakt pyšné. Přestaň ukazovat holý zadek, už jsme z něj viděli dost. Tehdy to bylo odvážné, ale teď to nemá úroveň. Proč, Madonno, proč?“ ptal se jeden z fanoušků v komentářích.

„Místo takových směšných fotek raději zapracuj na pořádné muzice. Musela jsi pod tou postelí ztratit svoji důstojnost. Klesáš stále hlouběji,“ zaznělo také.

„Nechápu, že jí dovolí vystavovat nahé tělo na sociální síti, tohle je Instagram, ne porno stránky. V tvém věku by ti slušelo mít nějakou sebeúctu,“ nebral si servítky další sledující.

Kromě toho mnozí kritizovali její vzhled, zpěvaččin obličej některým přišel umělý. Na druhou stranu se ale samozřejmě pod příspěvkem objevilo i mnoho pochvalných komentářů.

Madonna si z kritiků obvykle nic nedělá, ovšem v nedávném rozhovoru dala jasně najevo, jak jí leze krkem současný trend tzv. kultury rušení (cancel culture).

"Je to děsivé, nikdo už nemůže říct naplno, co si myslí, protože se bojí, že ho zavrhnou. Narušení klidu je vnímáno jako velezrada, ale pravdou je, že čím víc budete mlčet, tím víc se budete bát, a o to nebezpečnější to je. Jenom to posílíme, když budeme úplně držet klapačky,“ uvedla v rozhovoru pro magazín V.

Madonniny snímky, které vzbudily rozruch, si prohlédněte v naší galerii. V anketě pak můžete hlasovat, jestli jsou podle vás fotografie sexy, nebo už za hranicí vkusu. ■