Jaké dárky chtějí i slavné ženy k Vánocům a nejvíc potěší?

Co si přát pod stromeček od manžela či přítele? A čím podarovat maminku, kamarádku či kolegyni? Víme, co si (nejen) naše slavné ženy přejí. Inspirujte se u nich. Letos pod stromečkem už žádné zbytečnosti, co budete chtít poslat dál.

Klinika Yes Visage a.s. Foto: Klinika Yes Visage a.s.

Slavné ženy se zkrášlují, omlazují, ubírají centimetry v pase, a naopak přidávají na poprsí. Každá žena už někdy přemýšlela, že by na sobě něco vylepšila. Jen pouhá 2 % českých žen je spokojena se svým vzhledem a více než třetina z nich vážně zvažuje nějaký zákrok estetické medicíny. Nejčastěji jsou ženy nespokojeny s břichem, hýžděmi a stehny. Čtvrtina pak touží po novém poprsí a po omlazení, vyhlazení vrásek či liftingu. Není divu, že nejedna žena chce pod stromečkem rozbalit poukaz na estetický zákrok. „Nejčastěji jej pořizují muži svým partnerkám. Někdy jako překvapení, častěji si však žena o tento dárek řekne sama a zákrok i kliniku má již vybranou,“ potvrzují na populární Klinice YES VISAGE. A nejen partneři, často jej koupí i děti svým rodičům nebo přátelům. Více o dárkových poukazech Kliniky YES VISAGE na www.yesvisage.cz/vanoce. Alice Bendová na Klinice YES VISAGE FOTO: Klinika Yes Visage a.s. Andrea Kalivodová na Klinice YES VISAGE FOTO: Klinika Yes Visage a.s. Kdo slavný si nadělil liposukci, prsa nebo facelift? Liposukce, z nich pak laserová liposukce, je nejžádanější zákrok, který si nadělují i naše celebrity. Jmenujme například Alici Bendovou nebo Alenu Antalovou. Oblíbená jsou i prsa, která si letos „nadělila“ i operní diva Andrea Kalivodová. Všechny ženy bez rozdílu slávy pak chtějí mládnout. U oblíbených dermatologů Kliniky YES VISAGE si tak dopřály omlazení pomocí výplně kyselinou hyaluronovou Iva Kubelková či Kateřina Brožová, plazmalifting a botox podstoupila Simona Krainová či Kamila Nývltová. Alena Antalová na Klinice YES VISAGE FOTO: Klinika Yes Visage a.s. Iva Kubelková na Klinice YES VISAGE FOTO: Klinika Yes Visage a.s. Simona Krainová na Klinice YES VISAGE FOTO: Klinika Yes Visage a.s. Darovat lze i zdraví Moderní centrum preventivní medicíny Kliniky YES VISAGE nabízí i nejkomplexnější celkové vyšetření zdravotního stavu u nás, či infuze, podporující zdraví a imunitu, připravené na míru. „Toto je letos můj dárek. Dohlédnu na své nejbližší a rodinu, aby tady byli co nejdéle,“ prozradila tak svůj vánoční dárek zpěvačka Lucie Bílá. Lucie Bílá na Klinice YES VISAGE FOTO: Klinika Yes Visage a.s. Tip pro vás:

Udělejte radost druhým i sobě. K zakoupeným dárkovým poukazům naděluje Klinika YES VISAGE další poukázky na služby v hodnotě až 5 500 Kč zdarma. Využít je můžete pro sebe nebo opět jako dárek. Z více než 300 služeb kliniky s vítězným titulem Nejdůvěryhodnější značka estetické kliniky v největším nezávislém spotřebitelském hodnocení v Česku si pak u nás vybere opravdu každá žena, ale i muž. Získává možnost výběru od neinvazivních, kosmetických či kadeřnických služeb přes služby moderní mini invazivní dermatologie a laserů až po zákroky našich špičkových chirurgů.

Více o dárkových poukazech Kliniky YES VISAGE na www.yesvisage.cz/vanoce. ■