Mladý Sova z Nemocnice na kraji města slaví 80. Život mu připravil těžké zkoušky

Do paměti diváků se hluboko zapsal jako syn primáře Sovy v seriálu Nemocnice na kraji města (1977). Ladislav Frej (80) si je dobře vědom, že je ztotožňován především s touto postavou, ale bere to s nadhledem. Svého času o ní v rozhovoru pro Český rozhlas řekl: „Dělal jsem si z toho legraci už před mnoha lety. Říkal jsem totiž, až budu starý důchodce a Věra (jeho poslední manželkou byla herečka Věra Galatíková, pozn. red.) mě před sebou potlačí na kriplkáře Stromovkou, budou tam dvě babičky krmit holuby, a když mě uvidí, zvolají: Hele, mladej Sova!“

Působivých rolí ztvárnil ale Ladislav Frej během kariéry velké množství, ať už to byla postava otce v psychologickém dramatu Dívka s mušlí (1980) či syna těžce nemocného muže (Rudolf Hrušínský, ✝73) ve skvělém televizním dramatu Návštěvní hodiny (1986).

Jeho hlasem k nám mluví Barnaby

Hrál také ve filmech Chlapi přece nepláčou (1979), Oldřich a Božena či Láska s vůní pryskyřice (oba 1984). Ze seriálů můžeme zase zmínit i Malý pitaval z velkého města (1982), Dobrodružství kriminalistiky (1989) nebo Kriminálku Anděl (2008). Ladislava Freje slýcháme často také v rozhlase a v dabingu. Po třináct let svůj hlas propůjčoval např. vrchnímu inspektorovi Barnabymu z populárního seriálu Vraždy v Midsomeru.

Čím ho okouzlilo divadlo

Herecké nadání zdědil Frej po otci, který byl rozeným lidovým vypravěčem. Jinak měl ale hospodu a Ladislav v ní už jako malé dítě bavil hosty. Otec se ho vždycky zeptal: „Ládíku, kde je opice?“ a on prý pokaždé ukázal na obraz Hitlera, který musel povinně viset v každém takovém podniku. Bylo to odvážné, ale naštěstí to nikdo nenapráskal.

Frej hrál jako dítě na housle a zpíval v dětském sboru Janáčkovy opery v Brně. Divadlo mu učarovalo, když při jednom představení viděl nad jevištěm proletět hořící letadlo a na pódiu maketu tanku. Po maturitě se hlásil na DAMU, ale dostal se až napodruhé. Školu úspěšně dokončil v roce 1963 a své první angažmá získal hned poté v satirickém Divadle Večerní Brno. Od té doby prošel celou řadou scén včetně „zlaté kapličky“ a Divadla na Vinohradech. Na jevišti vynikl především moderní interpretací postav klasického repertoáru.

Třikrát to nevyšlo

Pestrý byl i hercův soukromý život. Byl ženatý celkem čtyřikrát, mj. s kolegyněmi Gabrielou Wilhelmovou (✝60) a Evelynou Steimarovou (76). „Po absolutoriu JAMU jsem zůstal dva roky v divadle v Brně, pak jsem odešel do Pardubic, do Ostravy a pak do Prahy. Při takovém kočovném životě člověku stačí dva kufry, které sbalí a jde. Moje první tři manželství to odnesla,“ zdůvodnil na novinkách.cz své tři rozvody.

Láska na druhý pohled

Vyšlo mu to napočtvrté s herečkou Věrou Galatíkovou (✝69), Budoucí manželé si spolu poprvé zahráli ještě na jevišti pardubického divadla ve hře Královna Kristýna. Tehdy ale mezi nimi jiskra nepřeskočila. K tomu došlo o několik let později v Praze, a nakonec spolu strávili 36 let. Rozdělila je až manželčina smrt v roce 2007.

Frej prožíval její odchod s velkou bolestí. Do života ho pak vrátil vztah se servírkou Gabrielou Mrkvicovou (✝56), po jejímž boku prožil dvanáct let. O 23 let mladší partnerka ale v roce 2020 podlehla rakovině. Sám však naštěstí nezůstal, protože má kolem sebe skvělé děti a hodně si užívá i s vnoučaty. Prý velmi rád plní roli milujícího a rozmazlujícího dědečka. Tak ať si ji užívá co nejdéle! ■