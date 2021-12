Legendární Viki Cabadaj už má herectví spíš jako koníčka: Neuvěříte, co ho živí!

Jan Antonín Duchoslav Super.cz

Herectví už ho neživí. Nezapomenutelný Viki Cabadaj, tedy herec Jan Antonín Duchoslav, se našel v práci obchodního zástupce firmy na vodu. "Hraju už jen proto, že mě to baví, a nemusím čekat, jestli dostanu roli v nějakém seriálu ," řekl Super.cz.

K práci se dostal díky vlastnímu podnikání. Prodával totiž francouzské elastické nádrže, což prý zase tak úspěšné není. "Oslovila mě firma, která dělá kompletní vodní hospodářství od vyhledávání vody až po čističky odpadních vod. Krásně se prolínáme v našich zájmech, už něco o té problematice vím a se svojí výřečností se jim hodím," upřesnil Duchoslav, který během pandemie také vypomáhal na stavbě a z tohoto prostředí má rozepsaný scénář divadelní hry.

Má i další zajímavý džob, testuje lyže. Jako jeden z mála si díky tomu stihl zalyžovat i v Rakousku, ještě před lockdownem, v rámci kterého je země pod Alpami uzavřená pro turisty. "Máme tam tedy naplánovanou cestu ještě na 8. prosince, stejně jako pak do Itálie, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale neviděl bych to tragicky," krčil rameny herec a podnikatel, kterého jsme potkali jako jednoho z kmotrů nové knihy Myší díra spisovatelky Simony Votyové. ■