Populární hlasatel Alexander Hemala byl na škole pěkné kvítko: V 9. třídě mu pozastavili vysvědčení

„Když by to šlo do matematiky, fyziky, chemie, tak tam jsem si nejistý. Tam jsem hodně na mělké půdě,“ přiznal v rozhovoru pro Super.cz Na škole rozhodně nebyl premiantem. „Byl jsem takový průměr. Chtěl bych říct zdravý průměr, ale někdy to byl trochu nezdravý průměr,“ tvrdí.

Kromě prospěchu hodnotí průměrnou známkou i své chování v období dospívání. „Když jsem končil devítku, tak jsme rozbili s kamarádem okno ve škole, takže nám pozastavili vysvědčení. Na konci devítky jsem trošku zalajdal,“ vzpomíná.

Po dlouhé době jsme měli možnost potkat hvězdu televizního hlasatelství ve společnosti. Zajímalo nás, jak předchozí měsíce a období pandemie trávil.

„Mám sedm vnoučat, takže na každý den v týdnu to vyšlo na jedno vnouče, a když nebyla vnoučata, tak byla moje dobrá žena Vlasta. A ještě mám psa, takže když bylo jó nejhůř, tak jsem vyrazil se psem do přírody. Dalo se to nějak přežít,“ říká s úsměvem.

Mnoho lidí se během lockdownu přiučilo novým věcem. Alexander Hemala se chtěl zdokonalit v cizím jazyce, bohužel, nepříliš úspěšně. „Řekl jsem si, že zkusím po desáté nebo dvacáté angličtinu. Vždycky to ale skončilo tím, že po desáté lekci jsem zastrčil knihu Anglicky snadno a rychle pod polštář a čekal jsem, že to tam naskáče, ale zase nic,“ dodává s nadsázkou. ■