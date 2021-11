Půl roku po porodu oblékne kostým do Fantoma opery. Postava se změnila, kosti už se nevrátí tam, kde byly, říká zpěvačka

Michaela Gemrotová Super.cz

Sice se jí po dcerce, s níž byla téměř neustále, stýskalo už během zkoušek na muzikál, ale překonává to.

"Jelikož je to Fantom opery, je to jako vracet se do rodiny. Jsem moc ráda, že se tenhle kousek vrátil, a navíc byl producent František Janeček tak hodný, že mi uzpůsobil program tak, abych se mohla věnovat Anežce, ale zároveň tady moha vystoupit, protože je to moje srdcovka," řekla Super.cz zpěvačka.

Všechna kila, která nabrala během těhotenství, už Míša shodila, takže kostýmy, které se jí pro roli šily v roce 2014, nemá problém obléknout. "Ale postava se změní, kosti už se nevrátí tam, kde byly předtím. Ale není to nic katastrofálního," uzavřela. ■