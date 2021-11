Noční můra každého rodiče: Pětitýdenní dcera slavného zpěváka přestala dýchat

Jimmie Allen Profimedia.cz

Americký country zpěvák Jimmie Allen (36) a jeho manželka Alexis zažili asi nejhorší momenty, jaké mohou rodiče potkat. Jejich pětitýdenní dcerku Zaru převezli do nemocnice poté, co přestala dýchat. Holčička je už naštěstí stabilizovaná a Allen se na sociální síti pustil do lékařů, kteří ji několik hodin před hospitalizací prohlíželi a podle něj zanedbali péči.