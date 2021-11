První velký rozhovor po porodu: Už jsme klidnější rodiče, říká Gabriela Soukalová. Jak jí dcera změnila život?

Devět týdnů radosti Foto: Patrik Šimr/EGGCZSK (6x)

„Každý den jsou nové a nové situace. Učíme se za pochodu. Je to stále lepší, pomalu si to sedá a už jsme mnohem klidnější rodiče,“ svěřila se Super.cz Gábina, která má štěstí, že má hodné miminko. „Izabelka je pohodářka. Zatím je velmi hodná. S přítelem jsem vděční, že nás nechává docela vyspat. Doufáme, že jí to vydrží. Je to přece jen pravděpodobné, protože my dva jsme velcí spáči.“

Izabelka je sice pohodové miminko, které hodně spí, ale když je vzhůru, překypuje energií. „Je jí sice teprve devět týdnů, ale když je vzhůru, tak je velmi neklidná. Brzy bude chodit a běhat. Pokud bude po mně, bude nevyhnutelné ji dát na nějaký sport. Já jsem byla velmi akční dítě, které bez sportu být nemohlo,“ svěřila Soukalová.

Gábininou velkou oporou je její partner Miloš. Ptali jsme se jí, jak si novou roli užívá on.

„Minimálně vypadá šťastně. Pro nás oba je to nová a náročná role. V některých ohledech spoustu věcí zvládá lépe než já. Zatím nám velmi pomáhá v nakupování, ale pouští se i do přebalování, koupání, vyráží s kočárkem na procházky,“ usmívá se sympatická blondýnka.

S někdejší moderátorkou jsme si povídali během procházky s kočárkem. Právě procházky jsou činnost, kterou rodina nikdy nevynechává. „Chodíme ven každý den, i když není hezké počasí. Myslím si, že čerstvý vzduch má blahodárné účinky na lidské zdraví. A to nejen pro ni, ale i pro mě. Když vyráží s kočárkem jen přítel, tak mi to chybí a těším se, až si budu užívat čerstvého vzduchu v lese.“

Bývalá česká reprezentantka v biatlonu zatím ze zdravotních důvodů nemůže sportovat. Po pohybu ale lační. „Jediná aktivita, kterou jsem dělala, byla chůze. Zatím mi pohyb nebyl ze zdravotního hlediska doporučen. Nemůžu se dočkat toho, že si nazuju brusle a půjdu se projet, nebo si půjdu s kočárem a malou zaběhat. Už aby to bylo,“ dodala v našem rozhovoru Gabriela Soukalová. ■