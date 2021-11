Obrovské bolesti zad a nohou: Zpěvačka trpící roztroušenou sklerózou promluvila o své další nemoci

Hana Robinson Česká televize

„Podívala jsem se do zrcadla a přišlo mi, že je něco špatně s mojí levou částí obličeje, sáhla jsem si na ni a moc jsem ji necítila, věděla jsem, že je něco špatně,“ svěřila zpěvačka, její zdravotní stav se následně zlepšil a zhoršení stavu u sebe nepozorovala. Po čase se nemoc objevila znovu. „To už bylo v mnohem horší míře, byla to levá polovina těla, chodila jsem, ale špatně, bylo mi zle, a to i po duši. Měla jsem závratě a byla malátná,“ řekla Hana Robinson v premiérovém dílu pořadu 13. komnata.

Nedávno se k tomu přidala další nemoc, se kterou zpěvačka bojuje. „Už nějakou dobu jsem si všímala, že mě bolí záda a nohy, myslela jsem si, že je to od roztroušené sklerózy a že to nebudu řešit, že to není taková hrůza, až do momentu, kdy to hrůza byla a nemohla jsem se zvednout z postele,“ řekla Hana, kterou lékaři poslali na rentgen páteře a řekli jí, že trpí chronickým zánětem pavoučnice, tzv. arachnoiditidou. Je to zánět mozkových plen, které vypadají jako propletené pavoučí nožičky. Je to nemoc, kterou je obtížné jakkoli ovlivnit a je nevyléčitelná.

„Jsou to kruté bolesti, jediné, co mi bylo nabídnuto, jsou opiáty a konopí. Já se snažím tu bolest překonávat a chci být v pohodě,“ řekla zpěvačka. Navzdory závažnému onemocnění, kdy ji postihují dvě nemoci nervového systému, je stále aktivní, věnuje se své práci a sportuje. ■