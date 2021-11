Tahle zpěvačka se od Slavíka nedistancuje: Bavila jsem se, Řezník je pod moji rozlišovací schopnost, říká

Andrea Kalivodová Super.cz

Nad vystoupením rappera Řezníka mávla rukou. "To byl takový folklor, asi musí být nějaké vzrůšo. Spousta lidí na to koukala, nechápala to, nehodilo se to tam. Asi to byl nějaký týpek, který potřeboval svěřit nějaké pohnutky v srdci, asi má nějaký bol. Tohle je pod moji rozlišovací schopnost," řekla Super.cz.

S podobným nadhledem a bez rozčilování vnímala i závěrečnou řeč Karla Janečka (48). "Já mu nevidím do hlavy, nevím, jestli to myslí upřímně, je těžké to vyhodnotit. Třeba to mohl myslet dobře. Líbila se mi věta, že se nemáme bát," míní.

Pokud jde o její názor na očkování, má pěvkyně jasno. S manželem na vakcinaci počkali, až jim klesly protilátky po prodělání nemoci. "Dám na rady lékařů. A pokud jde o děti, chodí na všechna důležitá očkování, ale s covidem bych počkala, protože to také prodělaly, i když bezpříznakově," uzavřela. ■