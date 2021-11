Herec jen o fous unikl amputaci prstů: V nemocnici mi poraněnou ruku přišili k břichu, šokuje

Matěj Petrák ze seriálu Pan profesor TV Nova

Herce Matěje Petráka (23) mohou diváci vídat na televizních obrazovkách v seriálu Pan profesor, kde ztvárňuje středoškoláka. Jen málokdo tuší, co má tento mladý herec a student katedry nonverbálního divadla HAMU za sebou. Prošel si nepříjemnými úrazy a jen zázrakem nemá žádné trvalé následky.

„O úrazy u mě nikdy nebyla nouze, až by člověk řekl, že už na to naši budou celkem zvyklí. Začalo to, když mi byl přibližně jeden rok. Tehdy jsem si natolik popálil prsty žehličkou, že lékaři navrhovali amputaci,“ svěřil Matěj.

Jeho rodiče trvali na záchraně prstů, což se nakonec i podařilo. Ovšem nebylo to jen tak. „V nemocnici mi poraněnou ruku přišili k břichu, aby se kůže zregenerovala. Ale já jsem si to během chvíle vytrhl. Tak mi začali dávat léky na zklidnění,“ popsal.

V útlém věku si tak vybudoval odstrašující návyk. „Dávali mi jich (léků) až moc, takže mě pak museli dostávat z jakési závislosti,“ prozradil.

To však nebyly jediné zdravotní trable, které provázely jeho dětství a dospívání. Odjakživa ho kromě herectví lákal cirkus i kaskadérství. „V deseti letech jsem měl například zlomené obě ruce najednou, když jsem spadl ze stromu. A v rámci akrobacie a bojových sportů, kterým se věnuji, jsem měl například už několikrát přelámaný nos, vykloubené prsty a podobně," dodává.

Nyní čelí životní zkoušce i jeho seriálová role. Středoškolský student Adam je až po uši zamilovaný do své spolužačky a přítelkyně Lenky (Denisa Biskupová), která neplánovaně otěhotní. Ústřední rolí seriálu Pan profesor je zpěvák a herec Vojta Dyk (36). ■