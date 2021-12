Desítky druhů vánočního cukroví Hrubešová rozhodně nepeče. Gastro kouzelnice svým přístupem překvapí

Markéta Hrubešová peče jen proto, aby o svátcích provoněla dům. Foto: FTV Prima

„Já peču, jen aby zavoněl dům. Upřímně řečeno, já na to moc nejsem. Mám raději slané věci, maso, zeleninu. Pečeme s dcerou, ale uděláme jen pár rohlíčků, kakaových salámků, což je cukroví podle mojí babičky. A možná ještě pár kokosových kuliček. Víte, u nás to pak leží a všude, kam přijdeme, je toho plno. Mně stačí dva tři kousky za celý Vánoce. Pak je to přesně to plýtvání a vyhazování,“ prozradila Markéta.

V domácnosti nesnáší plýtvání. „Já mám úplně jednoduchý systém, já chodím nakupovat každý den a koupím jen to, co opravdu spotřebujeme, denně vařím z čerstvého a z toho, co máme doma, aby nic nezůstávalo,“ nechala se slyšet Markéta, které v šetrnosti pomáhají tyto triky: „Obr koše na týden, to u nás určitě neuvidíte. Nechci se pak dívat na to, co všechno už se zkazilo, to opravdu ne. Já mám úplně malinkatou ledničku, nemám ani mrazák a člověk najednou zjistí, že to jde i bez mrazáku. Nedělám zásoby, znám spoustu lidí, co mají v mrazáku zásoby a po roce neví, co tam vlastně mají. Bydlím vedle malého obchůdku, kde každý den něco koupím, a když nic, tak udělám těstoviny s rajčaty a sýrem, nemusí být každý večer super večeře. My se spokojíme i s chlebem s máslem a dobrým sýrem.“

S představitelkou mrchy Diany Stránské ze seriálu Slunečná jsme se setkali během Sbírky potravin, během které jako letošní patronka nakupovala potraviny pro potřebné. „Já jsem chtěla především udělat radost lidem v nouzi. Víte, já si nerada stěžuju a myslím si, že dokud je člověk zdravý, není nejmenší důvod si stěžovat. Já i kdyby na chleba nebylo, tak ten optimismus je strašně důležitý, a když mě něco trápí, tak to rozhodně nenosím ven. Ale vážně, já opravdu nemám důvod si na něco stěžovat, ani v této nelehké situaci,“ vysvětluje Markéta Hrubešová. ■