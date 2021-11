Kvůli Fantomovi opery se nechal naočkovat: Zpěvák se bál zbytečně, takhle to prožíval

Marian Vojtko Super.cz

Se zpěvákem Marianem Vojtkem (48) jsme se potkali poprvé poté, co podlehl tlaku okolí a nechal se naočkovat. Na křtu kalendáře Anděl mezi zdravotníky, ve kterém najdeme jeho fotografii se zdravotní sestřičkou v pivní lázni, nám vyprávěl, jak to probíhalo.

"Očkovat jsem se nechal samozřejmě hlavně kvůli práci, naléhali na mě i ve Fantomovi opery, který má teď v pátek premiéru v divadle GoJa Music Hall. Nechtěl jsem poslouchat všechny ty přesvědčovací řeči od kolegů i od vás z médií. Ta doba je vyhrocená, s tímhle už budu mít klid a ostatní taky," vysvětloval.

Vakcinaci nakonec prožil úplně bez komplikací, takže se nebojí ani druhé dávky, protože zvolil dvojdávkovou vakcínu. "Bál jsem se, že to bude nějak bolet nebo budu mít horečky. Naštěstí jsem nic neměl, tak doufám, že mi za pár let nebo měsíců nic nevyroste. Tedy nezlobil bych se, kdyby to nějak fungovalo na růst vlasů," smál se zpěvák. ■