První vánoční focení se třemi dětmi: Takhle to sluší rodince Ornelly Koktové

Ornella Koktová s rodinou Foto: Monika Váňová

První focení s manželem a všemi třemi dětmi byl první dárek, který si k letošním Vánocům nadělila Ornella Koktová (28). "Chtěli jsme je mít hotové do prvního adventu," vysvětlila Super.cz trojnásobná maminka.

"Kupodivu to šlo docela rychle. Celá akce trvala asi jenom čtyřicet minut. Ono déle asi ani nejde ty děti udržet, hlavně kvůli tomu, že Svenek už nám začal chodit. Navíc tam bylo hodně rekvizit, které ho lákaly, takže jsme se báli, abychom to tam fotografce nevybombardovali," smála se Ornella.

"Lili z nich byla nejšikovnější. Musím říct, že pózuje jako profesionální fotomodelka. Nejsložitější to asi bylo s Quentinkem, protože toho nebaví focení stejně jako Pepu, takže s těmi dvěma to bylo nejnáročnější," vyprávěla.

"Na Vánoce už se všichni těšíme, u nás to jede pořád v módu Ježíšek, doufám, že i Quentinek bude psát dopisy Ježíškovi co nejdéle. Je to kouzelné," svěřila.

Trable prožívá jen s vánočním stromkem. "Jak už jsem říkala, Sven už chodí a všechno ho zajímá, takže působí v bytě trochu jako divoká kočka, tak úplně nevím, jak to zabezpečit, abychom neměli už během prvního dne rozflákané ozdoby," krčila rameny.

Na Vánoce bude mít Ornella plné ruce práce. "Sjedou se k nám snad všichni, i Charlotte se svým přítelem Ivkem, moje babička s dědou Edou. Dohromady nás bude devět, tak budu muset navařit jako pro regiment. Už o první adventní neděli budeme péct první cukroví, abych to všechno zvládla," uzavřela. ■