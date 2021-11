Dovolená má hořkou pachuť: Petra Jandu sprostě okradli. Přišel o tisíce, karty i doklady

Petr Janda se z Paříže vrátil okradený. Foto: Archiv P. Jandy

Jeden incident se stal v pařížském metru při nákupu lístků, kdy jim „pomoc“ nabídl podvodník, druhý ve vlaku cestou na letiště v tlačenici do vagonu.

„V metru, kde jsme kupovali lístky, se do toho kdosi vložil, že nám pomůže. Měl na krku jakousi ceduli, jako že to má v popisu práce. Koupil nám lístky na tři dny, a zaplatil to svojí kartou. 190 euro. Pak od nás tuto částku vyžadoval v hotovosti. Dostal ji a zmizel,“ popsal Janda s tím, že lístky, které draze zaplatil, byly pouze na jednu cestu. Přišel tak o nemalou částku, téměř pět tisíc korun.

Ani závěr dovolené, cesta na letiště, se neobešel bez nepříjemnosti. V tlačenici při nástupu do vagonu Janda přišel o peněženku s hotovostí, kartami i doklady.

„Za chvíli naše kamarádka říká, že nemá mobil. A já jsem zjistil, že nemám peněženku. Vlak si to uháněl a já si v duchu říkal, co všechno jsem v ní měl. Občanku, zdravotní kartu, řidičák, bankovní karty, peníze atd. Ještě že jsme v EU. Občanka jim stačila vyfocená.“

Svou zkušenost Janda sdílel, aby upozornil na nebezpečí, které na turisty číhá. „Ale kam schovat bezpečně telefon či peněženku, nevím. Já ji měl v přední části kalhot a zmizela, aniž bych si toho všimnul,“ dodal. ■