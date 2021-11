Jak bude vypadat benefiční večer StarDance? Bez Chlopčíka, Návorkové i vyřazování

Tentokrát diváky čeká charitativní večer StarDance. Česká televize

V tomto kole se nebude vypadávat, ale taneční páry budou tančit regulérní tance, které bude porota hodnotit a známky se budou převádět do dalšího kola. Diváci na začátku pořadu nepřijdou o společný tanec tanečních párů s patrony, který připravil Marek Zelinka.

„Benefiční večery samozřejmě znám z předchozích řad, ale letos to bude úplně jiné, jelikož nepůjde o tanec ve dvou s tanečníkem či tanečnicí na vozíčku, ale o hromadné číslo. Teď při trénincích mi zatím úplně moc nedochází rozměr pomoci, spíše si užívám společně strávený čas, který považuji za velice inspirativní,“ říká Jan Cina (33).

Jeho kolega Mirai Navrátil (29) dodal: „Máme za sebou dva dny tréninku na společný tanec všech párů a vozíčkářů a podle mě je to čím dál lepší. Ze začátku má člověk obavy z toho, co ho vlastně čeká a do jaké míry půjde tančit. Naše patronka Adrianka to ale zvládá krásně. Jde o opravdu obohacující zkušenost – čím víc nám to jde, tím je to dojemnější. Bojím se, abychom v sobotu nebyli moc naměkko,“ uvedl k tréninkům.

Ve čtvrtek Česká televize oznámila, že na parketu bude chybět Miraiova tanečnice Lenka Nora Návorková. Jako důvod uvedla velké vyčerpání. „Bohužel, „podařilo“ se mi najít limity vlastního těla. Bolí mě úplně všechno, sotva dokážu chodit,“ uvedla.

Chybět bude také porotce Zdeněk Chlopčík, který má stále pozitivní test na covid, a zůstává tak v karanténě. ■