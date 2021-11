Čekali bychom větší podporu: Takhle se zpěvačka, která tráví s partnerkou Janečka dovolené, vyjádřila ke Slavíkům

Olga Lounová Super.cz

Lilii přišla logicky podpořit, spolupracuje s ní už dlouho. Dokonce společně trávily i dovolené. "Minulý rok jsem měla tu čest být na těch fotografiích," řekla nám Olga. Vzhledem k přátelským vazbám zpěvačka a partnerky Karla Janečka jsme samozřejmě tušili, že Olga Slavíky odsuzovat v žádném případě nebude. V našem rozhovoru se zároveň vyhnula i přímé podpoře. Zůstala neutrální.

"Jsem ráda za to, že se o hudbě mluví, a to jakýmkoli způsobem. Když je to kulturní akce, která je i trošku extravagantnější a kontroverznější, líbí se mi to. Jsem ráda, když ta kultura žije, a že každý má jiný názor. A když se to bije, proč ne, jsme v demokracii, a to je na tom to krásné. Líbí se mi, jak to rozvířilo vody," domnívá se Olga.

"Každý může říct, co má zrovna na srdci. Nikoho nesoudím, nehodnotím, respektuju názory ostatních. Vím, že ta doba je těžká v tom, že názory jsou absolutně extrémní, společnost se hodně rozděluje. Já si žiju podle svého nejlepšího přesvědčení, nevyvolávám ani nevyhledávám kontroverze," krčila rameny. ■