Po rozvodu jsem měla hodně hluboko do kapsy: Herečka ze Slunečné vzpomíná na chvíle, kdy jí bylo nejhůř

Představitelka Rokytové ze Slunečné promluvila o těžkém rozvodu.

„Mám dvě malá vnoučata a vím, jak je to těžké postarat se právě o ty nejmenší a dopřát jim něco hezkého. Děti, ano to byl ten důvod, proč jsem se rozhodla podpořit Sbírku potravin. Vidím, kolik věcí člověk potřebuje pro malé dítě, jenom těch plínek... Takže obsah mého košíku je opravdu především pro děti,“ nechala se slyšet představitelka Simony Rokytové ze seriálu Slunečná.

Herečka sama měla v minulosti hluboko do kapsy. „Když jsem se začala rozvádět se svým prvním manželem, tak ta situace nebyla vůbec dobrá a musela jsem začít úplně od začátku. Měla jsem jenom pár osobních věcí a začala jsem se učit hospodařit s málem. Člověk musel opravdu každou korunu ušetřit,“ svěřila.

„Práce bylo mnohem míň a nevěděla jsem, kolik vůbec můžu vzít práce, protože jsem měla malé dítě. Synovi byly v té době čtyři roky. Byla jsem nucena slevit ze spousty věcí. Když jsem šla nakupovat, koukala jsem, co kolik stojí, nekoupila jsem třeba drahou čokoládu, ale jen něco obyčejného. Naštěstí to ale nebylo nikdy na hraně, že bych neměla rodině dát co k večeři. Situace ale rozhodně nebyla jednoduchá,“ vzpomíná na minulost představitelka Jolanky z legendárního filmu Bota jménem Melichar.

Těžké období prý trvalo poměrně dlouho. „Už je to dávno za mnou. Takový ten prvotní stav, kdy nevíte, jak s tím naložit... To už si vlastně ani nepamatuju a teď všechno co se mi děje, už je vlastně jen to krásné, já už jsem se od toho dna odrazila a už bude jen líp,“ říká s úsměvem Regina Řandová. ■