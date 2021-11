Monika Marešová ukázala bříško v bikinách: V 6. měsíci těhotenství má nahoře 7 kilo. V jaké barvě kupuje výbavičku?

Monika Marešová čeká první dítě. Foto: archiv M. Marešové

Marešová má nahoře 7 kilogramů a vypadá to, že všechna jsou především v oblasti bříška. "Řekla bych vám, kde jsou, ale nebudu to prozrazovat," řekla Super.cz s úsměvem Monika.

Pohlaví miminka zatím nezná. S Leošem se domluvili, že si to nechají až do porodu jako překvapení. Výbavičku tak budou kupovat v neutrálních barvách.

"Musím říct, že bych stejně nakupovala barvy jako šedou, béžovou, bílou, i kdybych pohlaví znala. Kdo mě zná, ten ví, že pokud by to byla holčička, růžová by stejně nebyla," dodala nastávající maminka. ■