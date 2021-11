Tereza Kerndlová se vrátila do Česka a prozradila, jak se vyvíjí zdravotní stav nemocné maminky

Jedním z důvodů návratu do studeného Česka byla maminka Milada. Foto: archiv T. Kerndlové

Poslední měsíce trávila Tereza Kerndlová (35) ve svém druhém domově na jihu Evropy. Nyní svůj kousek ráje na jihu Španělska opustila a přijela zpět do Česka. My jsme se s ní potkali během podzimní Sbírky potravin, které se zúčastnila i s manželem Rendou.

„Situace potřebných lidí mi není lhostejná. Doba je teď velmi složitá a každý potřebuje pomoc alespoň minimálně. A pokud můžu a jde to alespoň třeba takovýmto nákupem, který jsme udělali s mým mužem, tak to děláme velmi rádi. Doufám, že se pak ty potraviny dostanou do těch správných rukou a lidé budou mít radost,“ říká Tereza, která při nákupu potravin myslela hlavně na děti: „I když lidi nemají děti, tak to rozhodně neznamená, že je nemají rádi. Já mám děti opravdu moc ráda. Budou Vánoce, takže jsem vzala spoustu cukrovinek, sladkosti, adventní kalendáře a jsou tam i nějaké dětské potřeby.“

Do Česka se zpěvačka vrátila kvůli hudbě a také rodičům. Během nové vlny covidu o ně má pochopitelně starost.

„Oba jsou rizikoví pacienti, můj taťka už není úplně nejmladší a mamka je stále onkologicky nemocná, i když musím říct, že v tuhle chvíli je vše na nejlepší cestě. Právě teď má za sebou další vyšetření a vypadá to velice dobře. A to je perfektní. My jsme za to velmi šťastní, protože si myslím, že jsme si jako rodina prošli peklem xkrát. A není to poprvé, ale potřetí,“ připomněla Tereza smutnou skutečnost, že její tatínek Láďa Kerndl s rakovinou bojoval jednou a její maminka Milada svádí aktuálně bitvu už podruhé.

Poslední měsíce se Tereza zaobírala rekonstrukcí svého domu, který vlastní ve vesničce Estepona. „Oni Španělé vše odkládají na zítřek... Ale protože kvůli covidu bylo vše zrušené, já jsem nevystupovala, tak jsme si mohli dovolit tam zůstat delší čas. Ale naši už nás tam dvakrát navštívili a rodiče jsou vlastně jedním z důvodů, proč se vracíme sem, ale máme tady i jiné naše blízké a taky práci, která se tak nějak vrací do normálu,“ říká Tereza Kerndlová, která vydrží do Vánoc určitě v Česku. Na Silvestra by se ráda vrátila zpátky do Španělska. ■