Dejdarův talentovaný syn se musel vzdát nadějné kariéry. Zasáhla vyšší moc

Martin Dejdar se svým synem Michaela Feuereislová

Je ale pravdou, že v období pandemie, kdy lidé trávili většinou čas v soukromí domova se vlasy u Dejdarů prý zase kolik neřešily. „Nejsme nijak závislí na dokonalé "frizůře" a když něco nejde, tak to prostě nejde,“ mávl rukou herec.

Martin je aktuálně pracovně velmi vytížený díky natáčení zmíněné kriminálky Specialisté. Že by v zimě s rodinou vyrazil někam do tepla, to zatím nevypadá. „My nejsme z lidí, co na zimu jezdí do tepla. Milujeme hory a lyžování, takže se moc těšíme, že letos si po skoro dvou letech zalyžujeme,“ říká Dejdar, který ale přece jen v minulých letech rád trávil čas na jihu Spojených států. „Florida nám chybí, je to skoro 3 roky, co jsem tam byl naposledy. Zázemí máme u přátel a chystáme se tam až na jaře příštího roku.“

Dejdarův syn Matěj se věnoval za velkou louží hokeji a také tam studoval. Kvůli tomu tam část rodiny žila. To už ale neplatí. Matěj prodělal těžké zranění zad a musel se milovaného hokeje vzdát. „Celá rodina jsme v Česku již delší dobu a Matěj se učí žít bez hokeje, protože musel ze zdravotních důvodů skončit,“ prozradil nám Martin Dejdar. ■