Tahle roztomilá dívenka (10) propůjčila hlas vraždící panence ze Hry na oliheň: Seriálovou senzaci ale sledovat nesměla

Panenka ze hry Red Light, Green Light působila zdánlivě neškodně. Profimedia.cz

Obávané figuře propůjčila v anglickém znění hlas teprve desetiletá herečka Reagan To. „Ani jsem nevěděla, pro co to bude, řekli mi to až rodiče, když Hru na oliheň sledovali,“ přiznala pro POPSUGAR herečka.

Vzhledem k množství násilí ale seriál pochopitelně sama sledovat nemohla. „Rodiče mi to zakázali. Nechali mě poslechnout si tu panenku, ale pak to rychle vypnuli. Ani mému čtrnáctiletému bratrovi to nedovolili sledovat,“ přiznala v pořadu The Morning Show.

A jak takový dabing probíhal, aby byla dívenka uchráněna před velmi grafickým násilím? „Hlasová režisérka Madeleine Heil na mě byla moc hodná. Vždycky mi řekla, kdy si mám zakrýt oči nebo si dát pauzu. Šly jsme s mamkou ven, a pak nás zase zavolala k další scéně. Netušila jsem, o co jde, ale byla to zábava,“ přiznala Reagan.

Rodina Reagan se na Halloween dokonce převlékla za postavy ze seriálu, a jak jste možná uhodli, Reagan šla za panenku, kterou dabovala. A moc si to prý užila.

Reagan se kromě školy a herectví aktivně věnuje modelingu. Má také hudební nadání, a dokonce získala několik cen v soutěžích společenských tanců. O této mladé dámě tedy zřejmě ještě uslyšíme.

Reagan je i velmi zdatná tanečnice. ■