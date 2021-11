Rýpnutí, nebo dobrý úmysl? Sledující komentovala strie na břiše těhotné modelky, ta jí to nedarovala

Ashley Graham Profimedia.cz

Ashley Graham (34) se těší hned na dva nové přírůstky do rodiny. Pod srdcem nosí totiž dvojčata, dva chlapce, a tak se už také pořádně zakulatila. Modelka se podělila o záběry ze zákulisí focení, při kterém vystrčila holý pupík.

Zjevně se jí ale dotkla poznámka jedné ze sledujících, která komentovala strie na jejím bříšku. „Taky mám dvojčata, ale neměla jsem takové strie, doufám, že to neovlivní tvoji kariéru,“ objevilo se pod příspěvkem.

Modelka komentář sdílela ve svých Instastories s trochou sarkasmu: „Bože, doufám, že budu mít s těmi striemi ještě práci.“

Jestli to sledující myslela v dobrém, nebo šlo o rýpnutí, můžete posoudit v anketě níže. Zdá se ale, že Ashley se komentář dotknul.

Graham patří k nejžádanějším modelkám světa, nedávno se objevila například v kampaních Michaela Korse, na prádlo Skims Kim Kardashian a jiných. Ani strie tak její kariéru nejspíš neohrozí.

Není to poprvé, co modelka reagovala na komentáře internetových trollů, ostatně jako jedna z prvních plus size modelek patří k průkopnicím pozitivního vnímání ženského těla. A vzhledem k tomu, že čeká dvojčata, musela své tělo přijmout se všemi změnami, které těhotenství přineslo.

„Už se ani nevážím, protože to prostě nechci vědět. A prospívá mi to, protože moje váha nedefinuje můj zdravotní stav,“ uvedla v rozhovoru pro POPSUGAR.

Vzhledem k tomu, že jde o její druhé těhotenství, s manželem už mají doma ročního Isaaca, tak trochu ví, do čeho jde.

„Představa, že budou naše těla hned po porodu stejná, jako před ním, je prostě mylná. Jsem vděčná, že už vím, co přijde,“ uvedla, i když přiznala, že počítá s tím, že s dvojčaty a celkově třemi chlapci na krku se z toho možná zblázní. ■