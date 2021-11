DJ Lucca sundala podprsenku: Sexy fotky musí korespondovat s její profesí. Podívejte se na výsledek

Ze zákulisí focení Foto: Martin Boček

Krásná hudebnice kývla na focení proto, že po nedobrovolné pauze způsobené pandemií koronaviru zase pracuje na plné obrátky a potřebuje nové propagační materiály.

„Jelikož bylo v létě hodně hraní a na podzim mám práci každý víkend, tak se mě promotéři ptají na nové fotky na vizuály k akcím. Poslední takové focení jsem měla s Lucií Robinson před dvěma lety,“ zdůvodnila své počínání Lucca.

Aktuálně si stoupla před objektiv fotoaparátu Martina Bočka, se kterým fotila už dvakrát. „Byla s ním vždycky příjemná spolupráce a fotky vyšly vždy parádně.“

Boček se zaměřuje na focení aktů a svůj rukopis neopustil ani během práce s dýdžejkou. „Martin mě hodně ’tlačil’ do sexy fotek. Nevadí mi to, ale musí to stále korespondovat s dýdžejingem a technem, které hraji. Nafotila jsem ale i klubové fotky ve sportovně elegantním outfitu,“ říká Lucca.

Celé focení probíhalo v prostředí, kde se cítí jako ryba ve vodě - v hudebním klubu. ■