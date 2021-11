Žádná večerní róba či lodičky na šteklích. Markéta Konvičková oblékla pštrosí župan, bačkory a sluneční brýle

Markéta Konvičková Super.cz

"Přivezla jsem si z Třince pštrosí župan, mám domácí pohodlný outfit, bačkůrky a šperky za milióny. Spíchli jsme to se stylistou na poslední chvíli. Cítím se komfortně, nemusím zatahovat břicho, je to fajn," řekla Super.cz zpěvačka.

"Brýle jsou součástí outfitu, nikdo mě doma nebije, jsem milovaná a hýčkaná," dodala Markéta, která na Českém slavíkovi vystupovala. "Taková událost je pro mě jednou za rok, vrací se po několika letech, chtěla jsem to udělat jinak. To jsem prostě já," dodala.

V bílém modelu by mohla klidně rovnou i před oltář. "Svatba mě taky čeká, ale stále to oddalujeme, není to naše priorita. Datum nemáme, možná v dalším roce bychom to mohli dát," uzavřela. ■