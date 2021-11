Urážky vzhledu, nadávky a vulgarismy. Markéta Konvičková čelila kvůli županu na Slavících kyberšikaně

Módní vtípek strhnul lavinu zla. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Ta se po své účasti na sobotních Slavících stala obětí kyberšikany. Vše odstartovalo tím, že na galavečer oblékla ne zcela typické večerní šaty, ale model připomínající župánek.

„Tento outfit jsme spíchli s návrhářem Jiřím Hofbauerem a moc mě baví. Berte ho prosím s nadsázkou. Čekám, že mě tady stejně sežerete i s chlupama (peřím). Neberme se tak vážně,“ uvedla finalistka první Česko Slovenské SuperStar, která outfit ve stylu lingerie vnímala jako nadsázku, jelikož věří, že móda má člověka především bavit.

O to víc ji zamrzely reakce lidí na sociálních sítích, které byly často plné nenávisti a vulgarity. „Za svou extravaganci jsem pochvalu úplně nečekala, ale také jsem absolutně nečekala, co to způsobí. Urážky, nadávky, vulgarismy, v podstatě už skoro kyberšikana (ku*vo, ču*ko, chcípni, jsi tlustá, alkoholička, nechutná). Vyjádřit svůj názor je naprosto v pořádku, ať je, jaký je, ale tohle už je za hranou,“ rozohnila se v rozhovoru pro Super.cz zpěvačka, která nepatří mezi ty, kteří by si urážky nechali jen tak líbit.

„Z lidí se vytrácí slušnost a stupňuje se to. Chtěla bych tím jen upozornit na to, že někdo se slabší psychikou by to nemusel zvládnout a mohl padat do depresí. Už jsem se na toto téma vyjádřila na Instagramu a požádala tyto lidi, aby mě přestali sledovat. Jsem ráda, že se toto téma otevřelo a začíná se o něm víc mluvit,“ uvedla mladá zpěvačka, která se letos dostala v anketě Zlatý slavík na 25. místo. ■